Uomini e Donne spoiler puntata del 30 settembre: Riccardo rifiuta Federica (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella puntata del 30 settembre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà dal dibattito con cui si è conclusa la scora puntata, ovvero, quello tra Federica e Riccardo. I due hanno palesato il loro reciproco interesse e adesso tocca a Guarnieri decidere se passare al trono classico per conoscere l’Aversano o rinunciarvi. Oggi, dunque, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 30 settembre 2022) Nelladel 30divedremo che si continuerà dal dibattito con cui si è conclusa la scora, ovvero, quello tra. I due hanno palesato il loro reciproco interesse e adesso tocca a Guarnieri decidere se passare al trono classico per conoscere l’Aversano o rinunciarvi. Oggi, dunque, L'articolo proviene da KontroKultura.

c_appendino : Rispondiamo all'invito delle associazioni che scendono in piazza a #Torino per l'accesso all'aborto sicuro. Innanzi… - LiaQuartapelle : Il coraggio delle donne e degli uomini che protestano in Iran è enorme. I loro fratelli e sorelle manifesteranno sa… - Link4Universe : Abbiamo avuto una donna a capo del governo solo quando questa ha chiaramente ribadito lo status quo di potere e la… - ShawnBehll : @inesnapolii @mr_cazzone Chiedo scusa per la sciocca fantasia ma mi fa immaginare un mondo femdom dove le donne dom… - G_ianluc_a : RT @Moonlightshad1: Anche Virginia Raggi è stata la prima donna sindaco di Roma, ma per lei nessuno chiedeva le congratulazioni delle femmi… -