Uomini e Donne anticipazioni 30 settembre: Armando asfalta Riccardo (Di venerdì 30 settembre 2022) Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 30 settembre 2022, rivelano che Maria De Filippi proseguirà con il dibattito tra Riccardo Guarnieri e Federica Aversano. Quest'ultima gli ha palesemente detto di nutrire un interesse per lui, pertanto, lo ha esortato a sedersi insieme agli altri corteggiatori. Così si è conclusa la puntata di ieri. Che decisione avrà preso Riccardo? Guarnieri oggi rivelerà alla dama la sua scelta e le spiegherà di non avere intenzione di lasciare il trono over. Al centro dello studio, poi, siederanno Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due avevano provato a ricucire il loro rapporto, ma capiranno di non essere fatti l'uno per l'altra. Per tale ragione, interromperanno la loro conoscenza. Durante tale confronto, però, interverrà anche ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 settembre 2022) Ledella puntata di oggi di, venerdì 302022, rivelano che Maria De Filippi proseguirà con il dibattito traGuarnieri e Federica Aversano. Quest'ultima gli ha palesemente detto di nutrire un interesse per lui, pertanto, lo ha esortato a sedersi insieme agli altri corteggiatori. Così si è conclusa la puntata di ieri. Che decisione avrà preso? Guarnieri oggi rivelerà alla dama la sua scelta e le spiegherà di non avere intenzione di lasciare il trono over. Al centro dello studio, poi, siederanno Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due avevano provato a ricucire il loro rapporto, ma capiranno di non essere fatti l'uno per l'altra. Per tale ragione, interromperanno la loro conoscenza. Durante tale confronto, però, interverrà anche ...

