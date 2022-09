Uno dei dirigenti senior di Apple si è licenziato per un video comparso su TikTok

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Era considerato come uno dei principali artefici del successo commerciale di. Ha lavorato per l’azienda di Cupertino per 22 lunghi anni, il periodo più florido per i dispositivi (dagli smartphone ai notebook) del colosso americano. Poi è arrivato unsuin cui ha utilizzato parole fuori luogo. E ora Tony Blevins, uno deiche ricopriva il ruolo di vicepresidente degli appalti, è finito nelle carte di un’inchiesta interna proprio per i contenuti di quel filmato. Da lì è arrivata la sua decisione di non attendere il licenziamento, ma di lasciare quel posto in quell’azienda in cui ha lavorato per quasi un quarto di secolo. LEGGI ANCHE > Le app di VK sono state rimosse ufficialmente dall’Store Il“incriminato” è stato ...