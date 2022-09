Università: legali Massimo Galli, 'ipotesi accusatoria fortemente ridimensionata' (Di venerdì 30 settembre 2022) Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Confermiamo di aver ricevuto la notifica dell'avviso della chiusura indagini. L'ipotesi accusatoria risulta fortemente ridimensionata rispetto a quella iniziale e dopo aver avuto la copia faremo le nostre valutazioni". Lo affermano all'Adnkronos gli avvocati Ilaria Li Vigni e Giacomo Gualtieri, difensori dell'infettivologo Massimo Galli al quale la procura meneghina ha notificato la chiusura indagine in merito a un'inchiesta su presunti concorsi pilotati all'Università Statale di Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Confermiamo di aver ricevuto la notifica dell'avviso della chiusura indagini. L'risultarispetto a quella iniziale e dopo aver avuto la copia faremo le nostre valutazioni". Lo affermano all'Adnkronos gli avvocati Ilaria Li Vigni e Giacomo Gualtieri, difensori dell'infettivologoal quale la procura meneghina ha notificato la chiusura indagine in merito a un'inchiesta su presunti concorsi pilotati all'Statale di Milano.

