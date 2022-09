Università di Milano, chiuso il fascicolo sui concorsi pilotati. Tra gli indagati anche l’infettivologo Massimo Galli: ridimensionate le accuse (Di venerdì 30 settembre 2022) Si torna a parlare della “concorsopoli” dell’Università Statale di Milano. La procura del capoluogo lombardo ha chiuso le indagini sui presenti concorsi pilotati per i posti da professore e ricercatore all’Università, in particolare nel settore della sanità. I pm Carlo Scalas e Bianca Eugenia Baj Macario hanno spacchettato l’inchiesta in più fascicoli, ciascuno relativo a un concorso. Tra i 25 indagati (inizialmente erano più di 33) che hanno ricevuto oggi l’avviso di notifica dei carabinieri del Nas, c’è anche l’infettivologo Massimo Galli, che lo scorso ottobre, in seguito alle acquisizioni e perquisizioni degli inquirenti, era accusato di tre presunti episodi di turbativa d’asta e di due di falso. ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Si torna a parlare della “concorsopoli” dell’Statale di. La procura del capoluogo lombardo hale indagini sui presentiper i posti da professore e ricercatore all’, in particolare nel settore della sanità. I pm Carlo Scalas e Bianca Eugenia Baj Macario hanno spacchettato l’inchiesta in più fascicoli, ciascuno relativo a un concorso. Tra i 25(inizialmente erano più di 33) che hanno ricevuto oggi l’avviso di notifica dei carabinieri del Nas, c’è, che lo scorso ottobre, in seguito alle acquisizioni e perquisizioni degli inquirenti, era accusato di tre presunti episodi di turbativa d’asta e di due di falso. ...

