United, Ten Hag: “Haaland? Non giochiamo contro lui, ma contro il City. Possiamo batterli” (Di venerdì 30 settembre 2022) Erik Ten Hag si dichiara pronto per il primo Derby di Manchester: “Siamo convinti delle nostre capacità e se giochiamo da squadra Possiamo batterli. Vogliamo vincere tutte le partite e per farlo dobbiamo giocare al nostro meglio: Possiamo avere un buon piano di gioco ma poi bisogna anche eseguirlo. Haaland? giochiamo contro il City non solo contro di lui”. Il tecnico ha poi continuato parlando delle critiche su Maguire: “Lo sostengo perché credo in lui. Ha fatto quasi 50 presenze in nazionale, ha fatto bene al Leicester e anche qui. Ha un grande potenziale e qui tutti crediamo in lui”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Erik Ten Hag si dichiara pronto per il primo Derby di Manchester: “Siamo convinti delle nostre capacità e seda squadra. Vogliamo vincere tutte le partite e per farlo dobbiamo giocare al nostro meglio:avere un buon piano di gioco ma poi bisogna anche eseguirlo.ilnon solodi lui”. Il tecnico ha poi continuato parlando delle critiche su Maguire: “Lo sostengo perché credo in lui. Ha fatto quasi 50 presenze in nazionale, ha fatto bene al Leicester e anche qui. Ha un grande potenziale e qui tutti crediamo in lui”. SportFace.

