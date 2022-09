Unione energetica | questa sconosciuta De Blasio Harvard su Germania e Ue

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il carbone ha fatto l’Europa, il gas la sta frantumando. Venerdì i ministri europei si sono riuniti per far fronte alla crisi– aggravata dal sabotaggio dei gasdotti nel Mar Baltico – che attanaglia il continente. Ma come le riunioni precedenti, anchenon ha prodotto i risultati sperati. I Ventisette hanno raggiunto un accordo politico su una serie di proposte (riduzione dei consumi, un massimale sui ricavi di alcuni produttori e recupero degli extraprofitti generati dal settore dei combustibili fossili) ma non sul tetto al prezzo del gas. Il price cap per contenere le “insostenibili pressioni inflazionistiche” era la richiesta fondamentale dell’Italia e altri quattordici Paesi, messa per iscritto in una lettera mercoledì e indirizzata alla Commissione europea. Che però non l’ha presa in considerazione, a causa dell’opposizione di ...