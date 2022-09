Una Vita anticipazioni ultima puntata | gran finale nel XX secolo!

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 30 settembre 2022) La telenovela Unasta per concludersi e a breve andrà in onda l’che rivelerà a tutti come si concluderanno le vicende di tutti i protagonisti. Assisterete anche ad un colpo di scena inaspettato che riguarda colei che per anni è stata la cattiva della soap, ovvero Cayetana Sotelo Ruz. Ma non solo in quanto saranno molte le vicende che vi stupiranno e che vi terranno incollati al teleschermo fino all’ultimo minuto. Ma vediamo tutti i dettagli. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una? Vediamo da cos’ha tratto spunto l’autrice della famosa telenovela spagnola Trame spagnole di Una, il ritorno della dark lady Le puntate spagnole rivelano che ...