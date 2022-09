Una vita anticipazioni: Genoveva annuncia la sua gravidanza, ma cosa farà con il bambino? (Di venerdì 30 settembre 2022) Puntata lunga domani di Una vita al sabato: che cosa succederà domani, 1 ottobre 2022? Come sempre la soap spagnola andrà in onda prima di Verissimo e sono da non perdere le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani. Dopo aver confessato a Lolita la verità sul suo matrimonio di facciata con David, Valeria chiede a Rodrigo una seconda possibilità e il marito accetta con entusiasmo. Aurelio intanto intima a David di dimenticarsi di Valeria e di andarsene da Acacias, o la pagherà cara. Il piano di Aurelio sta funzionando nel modo giusto? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi. Vi ricordiamo che vedremo in onda la puntata 1460 e la prima parte della puntata 1461 di Acacias 38. Una vita anticipazioni: la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Puntata lunga domani di Unaal sabato: chesuccederà domani, 1 ottobre 2022? Come sempre la soap spagnola andrà in onda prima di Verissimo e sono da non perdere leche ci rivelano proprio la trama di domani. Dopo aver confessato a Lolita la verità sul suo matrimonio di facciata con David, Valeria chiede a Rodrigo una seconda possibilità e il marito accetta con entusiasmo. Aurelio intanto intima a David di dimenticarsi di Valeria e di andarsene da Acacias, o la pagherà cara. Il piano di Aurelio sta funzionando nel modo giusto? Scopriamolo con leper la puntata di Unadi domani, eccole per voi. Vi ricordiamo che vedremo in onda la puntata 1460 e la prima parte della puntata 1461 di Acacias 38. Una: la ...

