Una leadership femminile non equivale a una politica che fa l'interesse delle donne

di Roberta Ravello

Alle politiche hanno votato il 63,90% degli aventi diritto, più del 36% si è astenuto. La rassegna provvisoria degli eletti, in attesa della definitiva, con assegnamento di tutti i seggi anche ai ripescati mostra alla Camera elette 128 donne e 269 uomini, al Senato elette 69 donne e 131 uomini. Insomma, 197 donne e 400 uomini, quindi gli uomini doppi rispetto alle prime. Secondo un'analisi condotta da Swg per Ansa, a premiare quella che potrebbe diventare la prima presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni, è stato proprio il voto femminile. Questo nonostante Fratelli d'Italia stia mandando in parlamento solo 34 donne contro 83 uomini alla Camera, e solo 18 donne contro 48 uomini al Senato. Il partito tra i grandi con maggiore parità di genere è invece il M5s, ...

