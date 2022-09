“Una bruttissima notizia su vostro padre”. Jessica, Lulù e Clarissa Selassié: choc in famiglia (Di venerdì 30 settembre 2022) Il padre delle sorelle Selassié è stato condannato in primo grado per aver estorto attraverso una truffa complicatissima ben 13 milioni di franchi (oltre tredici milioni di euro) a tre ricchi imprenditori elvetici. Grazia alla loro denuncia sono scattate le manette ai suoi polsi, nel giugno del 2021, mentre si trovava in Lussemburgo. L’udienza del processo al 66enne Giulio Bissiri alias Makonnen Hailé Selassie, sedicente principe nipote del Negus d’Etiopia, si è svolta nel tribunale penale di Lugano. Bissiri, attualmente in carcere a Lugano, padre delle tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip Jessica (vincitrice), Lucrezia, e Clarissa, si è dichiarato innocente. Il padre delle sorelle Selassié è stato condannato per una truffa milionaria. Leggi anche: “Ci sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Ildelle sorelleè stato condannato in primo grado per aver estorto attraverso una truffa complicatissima ben 13 milioni di franchi (oltre tredici milioni di euro) a tre ricchi imprenditori elvetici. Grazia alla loro denuncia sono scattate le manette ai suoi polsi, nel giugno del 2021, mentre si trovava in Lussemburgo. L’udienza del processo al 66enne Giulio Bissiri alias Makonnen Hailé Selassie, sedicente principe nipote del Negus d’Etiopia, si è svolta nel tribunale penale di Lugano. Bissiri, attualmente in carcere a Lugano,delle tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip(vincitrice), Lucrezia, e, si è dichiarato innocente. Ildelle sorelleè stato condannato per una truffa milionaria. Leggi anche: “Ci sono ...

pfmajorino : Sulla #194 tira un'aria bruttissima. Fatta di minacce a cancellarla o di pratiche per svuotarla attraverso un uso s… - LaurinaNardi : È una bruttissima persona, sprizza odio da tutti i pori! #RulaJebreal - Pinomini57 : RT @simoferra65: @Pinomini57 @Carlo824335821 @Corriere Concordo in pieno ???????? infatti l'ignoranza è una bruttissima bestia e di ignoranza c… - simoferra65 : @Pinomini57 @Carlo824335821 @Corriere Concordo in pieno ???????? infatti l'ignoranza è una bruttissima bestia e di igno… - ColluSandra : @rulajebreal @GiorgiaMeloni Di una bassezza da brividi, e questo nn può far altro che renderla una bruttissima persona. -