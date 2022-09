Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 1 al 7 ottobre 2022: Chiara affronta l’udienza (Di venerdì 30 settembre 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 1 al 7 ottobre 2022 ci svelano che arriverà per Chiara il giorno dell’udienza e l’esito la lascerà sconvolta. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 1 al 7 ottobre 2022 Un duro e drammatico confronto con Chiara porta Nunzio alla consapevolezza che la loro permanenza a Capo Verde è un errore. I problemi da cui la giovane è scappata non si sono certo risolti e arriva il giorno dell’udienza, in cui si troverà ad affrontarli. L’esito dell’udienza lascia Chiara sconvolta, e la Petrone prova a ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 settembre 2022) Ledi Unaldal 1 al 7ci svelano che arriverà peril giorno dele l’esito la lascerà sconvolta. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.Unal, trama puntate dal 1 al 7Un duro e drammatico confronto conporta Nunzio alla consapevolezza che la loro permanenza a Capo Verde è un errore. I problemi da cui la giovane è scappata non si sono certo risolti e arriva il giorno del, in cui si troverà adrli. L’esito dellasciasconvolta, e la Petrone prova a ...

