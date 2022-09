Un posto al sole, anticipazioni: Nunzio obbligato a farlo! (Di venerdì 30 settembre 2022) Le anticipazioni ci fanno sapere che Nunzio non ce la fa più e prende una decisione sconvolgente. Chiara non potrà fermarlo! Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che dopo il pericolo che hanno passato Chiara e Nunzio il Cammarota perderà le staffe. Il giovane si è reso conto che la sua vita accanto alla Petrone è troppo complicata ma soprattutto è stanco di doversi guardare sempre le spalle. Nunzio e chiara ai ferri cortiIntanto, a Napoli è tornato Otello e tutti sono felici di vederlo, anche se il suo ritorno riguarda prettamente la questione delle case di Alberto. Un posto al sole: Nunzio e Chiara al limite Nel corso della puntata precedente di Un ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 settembre 2022) Leci fanno sapere chenon ce la fa più e prende una decisione sconvolgente. Chiara non potrà fermarlo! Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che dopo il pericolo che hanno passato Chiara eil Cammarota perderà le staffe. Il giovane si è reso conto che la sua vita accanto alla Petrone è troppo complicata ma soprattutto è stanco di doversi guardare sempre le spalle.e chiara ai ferri cortiIntanto, a Napoli è tornato Otello e tutti sono felici di vederlo, anche se il suo ritorno riguarda prettamente la questione delle case di Alberto. Unale Chiara al limite Nel corso della puntata precedente di Un ...

