Un posto al sole, anticipazioni 30 settembre 2022: Nunzio spiazza Chiara (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di decisioni inattese ed imprevedibili per Nunzio, come segnalano le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 30 settembre 2022. Il giovane, dopo la partenza in solitaria di Chiara per Capo Verde, dove la ragazza si è rifugiata per sfuggire al processo che la vede imputata per la morte di suo padre, ha ingaggiato un investigatore privato per rintracciarla e, dopo diverse ricerche, alla fine è riuscito a trovarla. Nunzio, a quel punto, ha deciso di partire e raggiungere la Petrone, arrivando persino a licenziarsi dal Vulcano e suscitando il disappunto di Franco. Tuttavia, la vita insieme all'imprenditrice si sta rivelano del tutto diversa da quella che aveva immaginato e Nunzio sarà molto stanco di sopportare l'atteggiamento di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di decisioni inattese ed imprevedibili per, come segnalano ledi Unaldi oggi 30. Il giovane, dopo la partenza in solitaria diper Capo Verde, dove la ragazza si è rifugiata per sfuggire al processo che la vede imputata per la morte di suo padre, ha ingaggiato un investigatore privato per rintracciarla e, dopo diverse ricerche, alla fine è riuscito a trovarla., a quel punto, ha deciso di partire e raggiungere la Petrone, arrivando persino a licenziarsi dal Vulcano e suscitando il disappunto di Franco. Tuttavia, la vita insieme all'imprenditrice si sta rivelano del tutto diversa da quella che aveva immaginato esarà molto stanco di sopportare l'atteggiamento di ...

