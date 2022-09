Un post di Cristiano Ronaldo vale su Instagram 3,5 milioni di dollari (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Il valore medio di un post di Cristiano Ronaldo è di 3,585 milioni di dollari. Seguono Messi il cui valore mediatico per un singolo post è di oltre 2,6 milioni di dollari, Neymar e Kylian Mbappé, oltre quota 1 milione. È quanto risulta dalla classifica dei giocatori più influenti su Instagram, tra quelli che parteciperanno alla Coppa del mondo FIFA del 2022, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. L'attaccante portoghese supera Lionel Messi per l'Argentina, Neymar per il Brasile e Kylian Mbappé per la Francia. È quanto risulta dalla società di analisi Nielsen. La classifica è frutto di una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle prestazioni e alle sponsorizzazioni, tra cui i follower sui ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Il valore medio di undiè di 3,585di. Seguono Messi il cui valore mediatico per un singoloè di oltre 2,6di, Neymar e Kylian Mbappé, oltre quota 1 milione. È quanto risulta dalla classifica dei giocatori più influenti su, tra quelli che parteciperanno alla Coppa del mondo FIFA del 2022, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. L'attaccante portoghese supera Lionel Messi per l'Argentina, Neymar per il Brasile e Kylian Mbappé per la Francia. È quanto risulta dalla società di analisi Nielsen. La classifica è frutto di una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle prestazioni e alle sponsorizzazioni, tra cui i follower sui ...

