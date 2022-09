Un possibile danno erariale da 11,7 milioni di euro: lo scandalo mascherine che ha travolto Zingaretti (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – Tutto è partito da un esposto di quaranta pagine presentato da Chiara Colosimo, allora consigliere della Regione Lazio e ora neoeletta deputata di Fratelli d’Italia, dalle denunce di Roberta Bernardeschi, segretario generale della Federazione nazionale dei dirigenti e dei quadri direttivi delle regioni, e dall’inchiesta di Etruria News. Nicola Zingaretti, presidente Pd della Regione Lazio e ora deputato, e Carmelo Tulumello, responsabile della Protezione civile regionale, hanno ricevuto un “invito a fornire deduzioni” dalla Corte dei conti che vuole far luce su quei 11,7 milioni di euro in mascherine mai consegnate alla Regione Lazio nel 2020. Per i pm contabili, Zingaretti e Tulumello avrebbero causato quel buco con gli affidamenti alla cieca alla Ecotech Srl di Frascati per la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – Tutto è partito da un esposto di quaranta pagine presentato da Chiara Colosimo, allora consigliere della Regione Lazio e ora neoeletta deputata di Fratelli d’Italia, dalle denunce di Roberta Bernardeschi, segretario generale della Federazione nazionale dei dirigenti e dei quadri direttivi delle regioni, e dall’inchiesta di Etruria News. Nicola, presidente Pd della Regione Lazio e ora deputato, e Carmelo Tulumello, responsabile della Protezione civile regionale, hanno ricevuto un “invito a fornire deduzioni” dalla Corte dei conti che vuole far luce su quei 11,7diinmai consegnate alla Regione Lazio nel 2020. Per i pm contabili,e Tulumello avrebbero causato quel buco con gli affidamenti alla cieca alla Ecotech Srl di Frascati per la ...

