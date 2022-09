Ultime Notizie Serie A: le parole di Mou, Immobile e Nzola, Napoli certezza Raspadori (Di venerdì 30 settembre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.50 – Spezia, Nzola: «Volevo fare il pompiere, ora voglio la salvezza e il titolo di capocannoniere». (CLICCA QUI) Ore 9.40 – Lazio, Immobile: «Vi spiego il germe di Sarri». (CLICCA QUI) Ore 9.30 – Napoli, la certezza di Spalletti è Raspadori. (CLICCA QUI) Ore 8.20 – Roma, Mourinho: «Totti? Nessun problema per il suo ritorno». (CLICCA QUI) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.50 – Spezia,: «Volevo fare il pompiere, ora voglio la salvezza e il titolo di capocannoniere». (CLICCA QUI) Ore 9.40 – Lazio,: «Vi spiego il germe di Sarri». (CLICCA QUI) Ore 9.30 –, ladi Spalletti è. (CLICCA QUI) Ore 8.20 – Roma, Mourinho: «Totti? Nessun problema per il suo ritorno». (CLICCA QUI) L'articolo proviene da Calcio News 24.

sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - CorriereCitta : Omicron 5, aumentano i casi in Italia: nuova ondata in arrivo? - VesuvioLive : De Luca insiste con le mascherine, nuova ordinanza in arrivo: dove saranno obbligatorie -