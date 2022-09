Ultime Notizie – Rula Jebreal: “Meloni? Non volevo evidenziare vicenda familiare ma sua propaganda” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Anche la stampa anglosassone ha dato notizia dei reati del padre e del nonno di Trump, come si legge sul Washington Post, The Independent & The Guardian. Questo accade a molti personaggi pubblici che assumono incarichi di rilievo. Detto questo è chiaro che le responsabilità penali non ricadono mai su terzi”. Lo dice all’AdnKronos la giornalista e scrittrice Rula Jebreal, al centro delle polemiche per un tweet in cui ha attaccato la politica di Giorgia Meloni, leader di Fdi, ricordando anche la vicenda del padre della Meloni, coinvolto anni in un traffico di droga, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola. “Quello che volevo evidenziare non è la vicenda familiare di Giorgia Meloni, che riguarda solo lei, ma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) “Anche la stampa anglosassone ha dato notizia dei reati del padre e del nonno di Trump, come si legge sul Washington Post, The Independent & The Guardian. Questo accade a molti personaggi pubblici che assumono incarichi di rilievo. Detto questo è chiaro che le responsabilità penali non ricadono mai su terzi”. Lo dice all’AdnKronos la giornalista e scrittrice, al centro delle polemiche per un tweet in cui ha attaccato la politica di Giorgia, leader di Fdi, ricordando anche ladel padre della, coinvolto anni in un traffico di droga, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola. “Quello chenon è ladi Giorgia, che riguarda solo lei, ma ...

