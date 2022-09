Ultime Notizie – Gas | Ue pronta a valutare piano Germania

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’Unione europea si diceildellache prevede di introdurre un tetto massimo al prezzo del gas per contenere l’impennata dei costi dell’energia. La Commissione europea è “ben consapevole” delle “difficoltà” provocate dalla “attuale crisi energetica” negli Stati membri ed è “nella maniera più rapida possibile la compatibilità delle misure energetiche adottate in questo contesto”. Così la portavoce per la Concorrenza dell’esecutivo Ue Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, precisando di parlare in generale, rispondendo a una domanda sulper l’energia presentato ieri dal governo tedesco. “Spetta allo Stato membro” notificare alla Commissione le misure che costituiscono aiuti di Stato ...

sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - PianetaMilan : #EmpoliMilan, #Calabria non al 100%: possibile impiego di #Kalulu a destra #ACMilan #Milan #SempreMilan - cittadirivalta : È uscito il n° 43 di 'Rivalta In-forma di Newsletter' con le ultime #notizie dalla #città. Lo puoi leggere qui ?… -

Il Sole 24 ORE

Sono diecimila i migranti soccorsi quest'anno nel Mediterraneo centrale e trasportati in Italia da navi di ong. Nel 2021 erano stati 6mila. L'aumento - che si è intensificato nellesettimane - rispecchia quello degli arrivi complessivi via mare: sono 71mila dall'1 gennaio, rispetto ai 46mila dei primi 9 mesi dello scorso anno (+65%) ed hanno già superato i 67mila dell'...Gossip di oggi 30 settembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 30 settembre 2022 troviamo i guai giudiziari del padre di Lulù, Clarissa e Lucrezia Salassiè , che è stato condannato in Svizzera e rispedito in Italia. Totti e Ilary ... Ucraina ultime notizie. Berlino contro il price cap generalizzato al gas. Zhaporizhzhia: attacco ... L’ottimo rapporto con Daniel Levy e Fabio Paratici è reale, come anche la consistenza del progetto Tottenham. Per questo, secondo il quotidiano inglese, le ultime parole di Conte sarebbe un grande ...Resta al momento libero Massimo Carminati dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione nell'ambito del filone principale del processo Mondo di Mezzo. Dopo la pronuncia ...