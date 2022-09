Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 6.252 contagi e 12 morti. A Milano 592 casi (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono 6.252 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 30 settembre 2022, in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 29.821, per un indice di positività del 20,9%. I morti sono stati 12, per un totale dall’inizio della pandemia di 42.546. I positivi ricoverati negli ospedali lombardi sono 581 (+43) e quelli in terapia intensiva 9 (+1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.587, di cui 592 a Milano città, a Bergamo 615, a Brescia 828, Como 528, a Cremona 168, Lecco 228, a Lodi 139, Mantova 291, a Monza e Brianza 575, a Pavia 300, Sondrio 218 e a Varese 650. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono 6.252 i nuovipositivi al coronavirus registrati, 30 settembre 2022, in. I tamponi effettuati sono stati 29.821, per un indice di positività del 20,9%. Isono stati 12, per un totale dall’inizio della pandemia di 42.546. I positivi ricoverati negli ospedali lombardi sono 581 (+43) e quelli in terapia intensiva 9 (+1). In provincia dii nuovi positivi sono 1.587, di cui 592 acittà, a Bergamo 615, a Brescia 828, Como 528, a Cremona 168, Lecco 228, a Lodi 139, Mantova 291, a Monza e Brianza 575, a Pavia 300, Sondrio 218 e a Varese 650. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

