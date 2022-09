Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna, 3.013 contagi e 2 morti: bollettino 30 settembre (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono 3.013 i nuovi contagi oggi, 30 settembre 2022, in Emilia-Romagna, su un totale di 14.618 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 19 (-1 rispetto a ieri, pari al -5%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 646 (+43 rispetto a ieri, +7,1%). Questi i dati – accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 907 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.823.900 mentre si registrano due decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono 3.013 i nuovi, 302022, in, su un totale di 14.618 tamponi eseguiti nelle24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 19 (-1 rispetto a ieri, pari al -5%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 646 (+43 rispetto a ieri, +7,1%). Questi i dati – accertati alle 12 disulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 907 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.823.900 mentre si registrano due decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

