Ultime Notizie – Annessioni Russia | Stoltenberg | “Quelle terre sono ucraine”

(Di venerdì 30 settembre 2022) “. Zaporizhzhia è ucraina. Kherson è Ucraina. Luhansk è Ucraina. Il Donetsk è Ucraina”. A sottolinearlo è stato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica incontrando i giornalisti a Bruxelles dopo l’annuncio dell’annessione di quattro regionida parte della. Un processo “illegale, in totale violazione delle norme internazionali”, ha affermato, sottolineando: “Gli alleati Nato non riconoscono e non riconosceranno mai quei territori come parte della“.ha poi parlato “della più grande tentata annessione di territori europei dalla seconda guerra mondiale”. L’annuncio da Mosca “rappresenta la più grave escalation dall’inizio della guerra”.ha poi ribadito che la ...