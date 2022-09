Ultime amichevoli per la Nasce Un Sorriso Salerno: weekend nella capitale (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la preparazione precampionato della Nasce Un Sorriso Salerno Basket ’92. Le granatine di coach Russo hanno sostenuto un interessante test in settimana sul campo del Basket 75 Casalnuovo, compagine di pari categoria, mentre domani – sabato 1 ottobre – saranno di scena a Roma nel più probante match amichevole contro la Stella Azzurra, club neopromosso in A2. “Sarà una partita difficile e con piacere affronteremo uno degli ultimi banchi di prova prima dell’inizio ufficiale della stagione di Serie B (8 ottobre, ndA). Siamo reduci da un ulteriore test che ci è servito a misurare la crescita di un gruppo che è super allenabile e sta dando grande disponibilità al lavoro”, ha detto l’allenatore della Nasce Un Sorriso. Dal punto di vista del punteggio, relativo visto il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la preparazione precampionato dellaUnBasket ’92. Le granatine di coach Russo hanno sostenuto un interessante test in settimana sul campo del Basket 75 Casalnuovo, compagine di pari categoria, mentre domani – sabato 1 ottobre – saranno di scena a Roma nel più probante match amichevole contro la Stella Azzurra, club neopromosso in A2. “Sarà una partita difficile e con piacere affronteremo uno degli ultimi banchi di prova prima dell’inizio ufficiale della stagione di Serie B (8 ottobre, ndA). Siamo reduci da un ulteriore test che ci è servito a misurare la crescita di un gruppo che è super allenabile e sta dando grande disponibilità al lavoro”, ha detto l’allenatore dellaUn. Dal punto di vista del punteggio, relativo visto il ...

