UFFICIALE : Napoli, Serie A : Kim votato miglior giocatore di settembre, domani la premiazione (Di venerdì 30 settembre 2022) Il premio EA SPORTS Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Napoli Min-Jae Kim. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Torino, in programma sabato 1 ottobre 2022 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Min-Jae Kim è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://Serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Rodrigo Becao (Udinese), Merih Demiral (Atalanta), Theo Hernandez (Milan) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore delMin-Jae Kim. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di- Torino, in programma sabato 1 ottobre 2022 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di. Min-Jae Kim è risultato il piùdai tifosi sul sito http://apotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Rodrigo Becao (Udinese), Merih Demiral (Atalanta), Theo Hernandez (Milan) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati ...

