Ucraina | ultime notizie Putin firma gli atti d’annessione Meloni | non hanno nessun valore

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’deve «cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta dell’annessione della popolazione delle 4 regioni ucraine non è più in discussione». Sono le parole del presidente russo durante la cerimonia di annessione di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La Russia si è ripresa e «ha riconquistato il suo posto nel mondo» dopo «i tragici anni ’90», ha aggiunto. Kiev intanto diffonde immagini che mostrano gli effetti di un attacco missilistico russo su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia, con 23 morti e 28 feriti tutti civili

Dalla nostra parte abbiamo la verità, dalla nostra parte abbiamo la Russia", sono state le... in, un attacco deplorevole, indipendentemente da chi lo abbia commesso". Fino a quattro milioni di persone sono state invitate a votare nelle regioni dilaniate dalla guerra, che costituiscono circa il 15 per cento del territorio dell'Ucraina. I residenti che negli ultimi ..."Ho parlato con il Primo Ministro Jonas Gahr Store sull'ulteriore sostegno all'Ucraina. L'ho ringraziato per gli importanti contributi della Norvegia.