Ucraina | ultime notizie Putin firma gli atti d’annessione Meloni | non hanno nessun valore Zelesnky chiede adesione accelerata alla Nato

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’deve «cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta dell’annessione della popolazione delle 4 regioni ucraine non è più in discussione». Sono le parole del presidente russo durante la cerimonia di annessione di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La Russia si è ripresa e «ha riconquistato il suo posto nel mondo» dopo «i tragici anni ’90», ha aggiunto. Kiev intanto diffonde immagini che mostrano gli effetti di un attacco missilistico russo su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia, con 23 morti e 28 feriti tutti civili

( GuerraRussia, lenews in DIRETTA ) "L'amore per la Russia è un sentimento indistruttibile" approfondimento Putin ha firmato l'annessione dei territori ucraini: cosa succede ora "...Dalla nostra parte abbiamo la verità, dalla nostra parte abbiamo la Russia", sono state le... in, un attacco deplorevole, indipendentemente da chi lo abbia commesso". La maggior parte ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Respingiamo fermamente e condanniamo inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di D ...In base al decreto, gli oblast di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya e Kherson, strappati all’Ucraina, vengono annessi alla Federazione russa e passano sotto il diretto controllo di Mosca ...