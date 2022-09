Ucraina, ultime notizie. Putin firma atti d’annessione per quattro regioni Ucraine. G7:?«Non le riconosceremo mai» (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Ucraina deve «cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta dell’annessione della popolazione delle 4 regioni Ucraine non è più in discussione». Sono le parole del presidente russo durante la cerimonia di annessione di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La Russia si è ripresa e «ha riconquistato il suo posto nel mondo» dopo «i tragici anni ’90», ha aggiunto. Kiev intanto diffonde immagini che mostrano gli effetti di un attacco missilistico russo su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia, con 23 morti e 28 feriti tutti civili Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 settembre 2022) L’deve «cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta dell’annessione della popolazione delle 4non è più in discussione». Sono le parole del presidente russo durante la cerimonia di annessione di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La Russia si è ripresa e «ha riconquistato il suo posto nel mondo» dopo «i tragici anni ’90», ha aggiunto. Kiev intanto diffonde immagini che mostrano gli effetti di un attacco missilistico russo su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia, con 23 morti e 28 feriti tutti civili

