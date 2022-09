«Ucraina subito nella Nato», la contromossa di Zelensky dopo il discorso di Putin – Il Video (Di venerdì 30 settembre 2022) Volodymyr Zelensky ha chiesto l’adesione accelerata di Kiev alla Nato. L’annuncio del presidente ucraino, tramite il proprio canale Telegram, è arrivato a poche ore di distanza dal discorso di Vladimir Putin, che oggi ha firmato i trattati di annessione alla Russia di quattro province ucraine: Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. «Di fatto, abbiamo già raggiunto la Nato. Di fatto, abbiamo già dimostrato la compatibilità con gli standard dell’Alleanza», ha scritto il presidente ucraino. «Questi standard sono reali per l’Ucraina, reali sul campo di battaglia e in tutti gli aspetti della nostra interazione – ha aggiunto Zelensky -. Ci fidiamo l’uno dell’altro, ci aiutiamo a vicenda e ci proteggiamo a vicenda. Questa è l’Alleanza. Di fatto». Per questo, ora ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Volodymyrha chiesto l’adesione accelerata di Kiev alla. L’annuncio del presidente ucraino, tramite il proprio canale Telegram, è arrivato a poche ore di distanza daldi Vladimir, che oggi ha firmato i trattati di annessione alla Russia di quattro province ucraine: Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. «Di fatto, abbiamo già raggiunto la. Di fatto, abbiamo già dimostrato la compatibilità con gli standard dell’Alleanza», ha scritto il presidente ucraino. «Questi standard sono reali per l’, reali sul campo di battaglia e in tutti gli aspetti della nostra interazione – ha aggiunto-. Ci fidiamo l’uno dell’altro, ci aiutiamo a vicenda e ci proteggiamo a vicenda. Questa è l’Alleanza. Di fatto». Per questo, ora ...

