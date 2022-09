«Ucraina subito nella Nato», la contromossa di Zelensky dopo il discorso di Putin. Gli Usa frenano nel sostegno – Il video (Di venerdì 30 settembre 2022) «Sulla Nato gli Stati Uniti hanno una politica della porta aperta, ma per il momento sosteniamo Kiev a difendere il proprio territorio». A dirlo è il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa alla Casa Bianca rispondendo ad una domanda sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Poche ore fa Volodymyr Zelensky ha chiesto l’adesione accelerata di Kiev alla Nato. L’annuncio del presidente ucraino, tramite il proprio canale Telegram, è arrivato poco dopo il discorso di Vladimir Putin, che oggi ha firmato i trattati di annessione alla Russia di quattro province ucraine: Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. «Di fatto, abbiamo già raggiunto la Nato. Di fatto, abbiamo già ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) «Sullagli Stati Uniti hanno una politica della porta aperta, ma per il momento sosteniamo Kiev a difendere il proprio territorio». A dirlo è il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa alla Casa Bianca rispondendo ad una domanda sull’ingresso dell’. Poche ore fa Volodymyrha chiesto l’adesione accelerata di Kiev alla. L’annuncio del presidente ucraino, tramite il proprio canale Telegram, è arrivato pocoildi Vladimir, che oggi ha firmato i trattati di annessione alla Russia di quattro province ucraine: Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. «Di fatto, abbiamo già raggiunto la. Di fatto, abbiamo già ...

