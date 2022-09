Ucraina | sale la tensione a Zaporizhzhia | missili su un convoglio umanitario | 25 morti

(Di venerdì 30 settembre 2022) È di 25il bilancio provvisorio dell’attaccostico che oggi ha colpito unnei pressi della città. Un attacco arrivato a poche ore dall’annessione alla Russia dei territori ucraini occupati, che comprendono anche la regione di, solo in parte controllata dalle forze russe. Video pubblicati sui socil, mostrano mostra i corpi delle persone colpite nell’attaccostico, sdraiati sulla strada che si trova nella periferia sud-orientale della città. Secondo la procura generale, sono 62 i feriti in ospedale a causa dell’attacco, attribuito alle forze di Mosca. “Gli occupanti hanno sparato 16 razzi in una mattinata nel solo distretto di”, ha detto Volodimir ...

Agenda - Sale l'alta tensione nella guerra Russia-Ucraina La guerra in Ucraina entra in una nuova fase dopo l'annuncio di mobilitazione parziale del presidente russo Vladimir Putin. Come cambieranno le dinamiche della guerra dopo i risultati dei referendum.È salito a 25 morti e 62 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo di questa mattina contro un convoglio umanitario di civili a Zaporizhzhia.