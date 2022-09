Ucraina | Russia riconosce ' indipendenza' Kherson e Zaporizhzhia

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato i decreti con cui ha riconosciuto le regioni ucraine occupate dicome Stati indipendenti. Si tratta, secondo gli osservatori, di un passo necessario affinché le regioni possano presentare domanda di adesione alla Federazione russa. Nel pomeriggio al Cremlino si terrà una cerimonia per l'annessione di tutti e quattro i territori. Le annessioni non sono riconosciute a livello internazionale e sono considerate dall'Onu una violazione del diritto internazionale. Nelle due regioni, insieme a quelle del Donbass (Luhansk e Donetsk), nei giorni scorsi si è tenuto un referendum ritenuto una "farsa" da Kiev e dalla comunità internazionale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato che Putin oggi terrà un discorso, previsto per le 14 italiane. I leader delle ...

È il 219° giorno di guerra in. Sordo alle proteste della comunità internazionale, Vladimir Putin ha deciso di procedere ...italiana a Mosca raccomanda ai connazionali presenti indi ...... Denis Pushilin Vladimir Putin dovrebbe rivolgersi oggi a entrambe le Camere del Parlamento russo annunciando formalmente l'adesione dei territori occupati dell'allamentre secondo ... Russia-Ucraina: l’UE deve mettere fine alla follia della guerra Per l'Agenzia internazionale per l’energia è ovvio chi sia il responsabile (però non lo dice). Mosca dice che l'area interessata è sotto pieno controllo dell'intelligence Usa ...(Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato i decreti con cui ha riconosciuto le regioni ucraine occupate di Kherson e Zaporizhzhia come Stati indipendenti. Si tratta, secondo gli os ...