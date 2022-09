Ucraina | Russia riconosce ‘indipendenza’ Kherson e Zaporizhzhia

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato i decreti con cui ha riconosciuto le regioni ucraine occupate dicome Stati indipendenti. Si tratta, secondo gli osservatori, di un passo necessario affinché le regioni possano presentare domanda di adesione alla Federazione russa. Nel pomeriggio al Cremlino si terrà una cerimonia per l’annessione di tutti e quattro i territori. Le annessioni non sono riconosciute a livello internazionale e sono considerate dall’Onu una violazione del diritto internazionale. Nelle due regioni, insieme a quelle del Donbass (Luhansk e Donetsk), nei giorni scorsi si è tenuto un referendum ritenuto una “farsa” da Kiev e dalla comunità internazionale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato che Putin oggi terrà un discorso, previsto per le 14 italiane. I leader delle ...

È tempo di verità sulla guerra in. E la prima verità è che è "un errore pensare che sia un film di cowboys, dove ci sono i buoni e i cattivi, e che sia una guerra trae basta". Un'evidenza che papa Francesco ci ha ancora una volta messo sotto gli occhi, parlando a 19 religiosi della 'Regione russa' della Compagnia di Gesù. Dialogo che si può ......truppe russe in un'assistenza medica sufficiente sta quasi certamente contribuendo al declino del morale e alla mancanza di volontà di intraprendere operazioni offensive in molte unità in".Critico il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba: «Gli elementi emersi sul prossimo pacchetto di sanzioni dell’Ue alla Russia non corrispondono alla portata dell’escalation di Putin e alla ...È tempo di verità sulla guerra in Ucraina. E la prima verità è che è «un errore pensare che sia un film di cowboys, dove ci sono i buoni e i cattivi, e che sia una guerra tra Russia e ...