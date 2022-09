Ucraina, Putin “Le regioni annesse saranno russe per sempre. Adesso Ucraina cessi conflitto e si avviino negoziati” (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo ha detto il presidente russo Vladimir, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delleucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia L'articolo proviene da Firenze Post.

