Ucraina: Putin annette le regioni dove si sono tenuti i referendum (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato i trattati di annessioni delle regione ucraine alla Russia, dopo il referendum popolare. Si tratta di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzia. La cerimonia alla presenza dei leader separatisti di questi territori, che hanno siglato a loro volta i documenti. “Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. “Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di ... Leggi su zon (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente russo, Vladimir, ha firmato i trattati di annessioni delle regione ucraine alla Russia, dopo ilpopolare. Si tratta di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzia. La cerimonia alla presenza dei leader separatisti di questi territori, che hanno siglato a loro volta i documenti. “Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delleucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. “Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di ...

