Ucraina, portavoce Zelensky: "Sappiamo quali partiti hanno preso soldi da Mosca in Italia, ma non lo diciamo" (Di venerdì 30 settembre 2022) È ormai noto che la Federazione ha speso 300 milioni di euro negli ultimi anni per finanziare alcuni movimenti politici nell'Unione Europea, afferma Podolyak

