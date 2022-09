Ucraina: missili su convoglio umanitario a Zaporizhzhia, 25 morti (Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre è attesa per oggi alle 14, ora italiana, la dichiarazione di Putin di annessione dei territori occupati, non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte è stata ancora bombardata la citta ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre è attesa per oggi alle 14, ora italiana, la dichiarazione di Putin di annessione dei territori occupati, non si ferma la guerra in. Nella notte è stata ancora bombardata la citta ...

TgLa7 : Missili su convoglio umanitario a #Zaporizhzhia, 23 morti e 28 feriti. Le vittime sono tutte civili, forse in fuga… - MenaNews_info : Ucraina: missili su convoglio umanitario a Zaporizhzhia, 23 morti - francescade54 : RT @CCKKI: #Santoro sulla logica delle armi all'Ucraina per difendersi: 'Stiamo seguendo il conflitto con la logica US: i missili a medio r… - 1956lia : Guerra Russia-Ucraina, missili su un convoglio umanitario ucraino a Zaporizhzhia, almeno 23 morti. Kiev: “Sono stat… - elvise1657 : RT @Gianl1974: 1/5 Polonia: se Mosca colpisse Kiev con nucleare, Nato interverrebbe Se Mosca usasse armi nucleari contro l'Ucraina, la NATO… -