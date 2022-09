Ucraina: missili su convoglio umanitario a Zaporizhzhia, 25 morti (Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre è attesa per oggi alle 14, ora italiana, la dichiarazione di Putin di annessione dei territori occupati, non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte è stata ancora bombardata la citta ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre è attesa per oggi alle 14, ora italiana, la dichiarazione di Putin di annessione dei territori occupati, non si ferma la guerra in. Nella notte è stata ancora bombardata la citta ...

TgLa7 : Missili su convoglio umanitario a #Zaporizhzhia, 23 morti e 28 feriti. Le vittime sono tutte civili, forse in fuga… - SilviaFarina18 : RT @alfonsocarfora1: Armi tattiche nucleari contro l'Ucraina, qualcosa cento volte più potente dei missili usati finora dall’esercito di Mo… - Armageddon5567 : RT @yarynagrusha: No, non siamo stanchi della guerra: stanotte i missili russi hanno colpito la zona residenziale a #Dnipro le autorità par… - ginugiola : RT @TgLa7: Missili su convoglio umanitario a #Zaporizhzhia, 23 morti e 28 feriti. Le vittime sono tutte civili, forse in fuga che cercavano… - MarinaBidetti : RT @TgLa7: Missili su convoglio umanitario a #Zaporizhzhia, 23 morti e 28 feriti. Le vittime sono tutte civili, forse in fuga che cercavano… -