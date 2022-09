Ucraina: missili su convoglio umanitario a Zaporizhzhia, 23 morti (Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre è attesa per oggi alle 14, ora italiana, la dichiarazione di Putin di annessione dei territori occupati, non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte è stata ancora bombardata la citta ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre è attesa per oggi alle 14, ora italiana, la dichiarazione di Putin di annessione dei territori occupati, non si ferma la guerra in. Nella notte è stata ancora bombardata la citta ...

