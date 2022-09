Ucraina, Medvedev: “Con adesione Nato, terza guerra mondiale più vicina” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – La richiesta Ucraina di entrare nella Nato, non è altro che la richiesta di “affrettare la terza guerra mondiale”. E’ quanto scrive su Telegram l’ex presidente russo Dmitri Medvedev, citato dalla Tass. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “vuole accelerare l’adesione alla Nato. Grande idea. Implora soltanto la Nato di accelerare l’inizio della terza guerra mondiale”, scrive Medvedev, oggi vice presidente del Consiglio nazionale di sicurezza russo. Medvedev si è poi lamentato che il presidente americano Joe Biden non abbia riconosciuto le annessioni. “E’ strano si sia ricordato di noi. Comunque è un peccato. Avremmo potuto trovare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – La richiestadi entrare nella, non è altro che la richiesta di “affrettare la”. E’ quanto scrive su Telegram l’ex presidente russo Dmitri, citato dalla Tass. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “vuole accelerare l’alla. Grande idea. Implora soltanto ladi accelerare l’inizio della”, scrive, oggi vice presidente del Consiglio nazionale di sicurezza russo.si è poi lamentato che il presidente americano Joe Biden non abbia riconosciuto le annessioni. “E’ strano si sia ricordato di noi. Comunque è un peccato. Avremmo potuto trovare ...

GiovaQuez : Medvedev: 'Zelensky vuole entrare rapidamente a far parte della Nato. Grande idea. Sta chiedendo di accelerare l'in… - gpmarcellini : Premesso che le norme del trattato costitutivo non consentono all'Ucraina di entrare nella NATO, #Medvedev dovrebbe… - SaffronHorizon : RT @GiovaQuez: Medvedev: 'Zelensky vuole entrare rapidamente a far parte della Nato. Grande idea. Sta chiedendo di accelerare l'inizio di u… - Moixus1970 : RT @GiovaQuez: Medvedev: 'Zelensky vuole entrare rapidamente a far parte della Nato. Grande idea. Sta chiedendo di accelerare l'inizio di u… - telodogratis : Ucraina, Medvedev: “Con adesione Nato, terza guerra mondiale più vicina” -