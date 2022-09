(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Con l’annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine, Vladimirha dato avvio alladella sua operazione speciale, quella in cui ritiene raggiunti gli obiettivi indicati nella seconda – la conquista del Donbass, dopo aver ‘rinunciato’ alla pdi Kiev della prima– e attende adesso ladegli ucraini. “Una realtà scritta sulla carta,virtuale”. Giampiero, presidente dell’Ispi, commenta così la cerimonia al Cremlino, con la firma dei trattati di annessione che segna “una nuova escalation del conflitto”, durante la quale si è detto pronto a negoziare, a condizione che Kiev riconosca la nuova realtà sul terreno. “Noi ci troviamo in una situazione in cui...

telodogratis : Ucraina, Massolo: “Per Putin terza fase guerra, si aspetta resa ma risultati solo virtuali” - ultimenews24 : (Adnkronos) - Con l'annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine, Vladimir Putin ha dato avvio alla terza f… - News24_it : Ucraina, Massolo: 'Per Putin terza fase guerra, si aspetta resa ma risultati solo virtuali' - italiaserait : Ucraina, Massolo: “Per Putin terza fase guerra, si aspetta resa ma risultati solo virtuali” - fisco24_info : Ucraina, Massolo: 'Per Putin terza fase guerra, si aspetta resa ma risultati solo virtuali': (Adnkronos) - Il presi… -

Adnkronos

Tutto questo, osserva, serve "per dare al popolo russo la sensazione di aver dato un senso all'operazione speciale, non poteva non farlo perché ha mobilitato 300mila riservisti. E adesso si ......(Presidente Ispi). "Siamo in una fase cruciale " ha sottolineato il presidente di Aepi Mino Dinoi, che concluderà la festa con il suo intervento - . Prima il Covid, poi la guerra in... Ucraina, Massolo: "Per Putin terza fase guerra, si aspetta resa ma risultati solo virtuali" “Una realtà scritta sulla carta, solo virtuale”. Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi, commenta così la cerimonia al Cremlino, con la firma dei trattati di annessione che segna “una nuova ...Ambiente, scienza, dialogo. Apertura all'altro e tolleranza. Tante le parole chiave della giunta Gualtieri degli ultimi mesi. Con un solo obiettivo: vincere ...