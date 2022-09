Ucraina | lite Cappellini-Santoro a La7 “Ti dispiace dei missili mandati da Usa?” “Se Putin butterà atomica | il tuo ultimo pensiero sarò io?”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Scontro concitato a “Piazzapulita” (La7) tra i giornalisti Michelee Stefanosulla guerra incritica duramente la posizione del Pd, maobietta: “Non è che il Pd è contro la pace, ma ha una linea diversa. Anche tu hai detto che l’ha il diritto di difendersi”.risponde: “Questo è un conflitto su cui glihanno imposto la propria logica militare. Noi una nostra linea non riusciamo a intravederla”.incalza continuamentecon la frase “l’ha il diritto di difendersi” e aggiunge: “L’si sta difendendo a prescindere dagli”.replica: “Ma come ‘a ...

Luxgraph : Regionali, Moratti-Fontana: lite sulla candidatura a presidente. «Mi promise lui di fare la staffetta». «È falso, m… - Luxgraph : Regionali, Moratti-Fontana: lite sulla candidatura a presidente. «Mi promise lui di fare la staffetta». «È falso, m… - Luxgraph : La lite su Meghan tra Harry e Carlo: la morte della regina ha aggravato la frattura tra i Sassex e la famiglia… -

Ad analizzare gli scenari intorno alla guerra inè Dario Fabbri, direttore di Domino, che ... "Nel caso di Meloni...." La frase che scatena latra De Masi e Rampini Chi c'è dietro la ......che si sono concluse martedi' 27 settembre nelle aree sotto l'occupazione russa in. Mosca ...l'iter si aprira' l'obrello nucleare che su questi territori in base alle dichiarazioni dell'e'...Ramin Aliev è stato chiamato per combattere in Ucraina. La moglie ha ucciso la figlia di 4 anni e ha tentato il suicidio.Una donna ha ucciso la figlia e ha provato a togliersi la vita dopo che il marito, Ramin Aliev, era stato mobilitato da Vladimir Putin per andare a combattere la guerra contro ...