Ucraina. Le repubbliche separatiste alla Russia, Putin: “Difenderemo le nostre terre” (Di venerdì 30 settembre 2022) Mosca – “Ci sono 4 nuove regioni della Russia, sono nostre per sempre. Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva”. Il presidente russo Vladimir Putin si esprime così nel discorso per sancire l’annessione alla Russia delle regioni dell’Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum. “Gli abitanti delle 4 regioni” – Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk – “diventano nostri cittadini”, spiega Putin parlando di fronte a deputati e senatori, esponenti del governo e delle elite, nella Sala di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino. Le annessioni, dice il presidente nel discorso seguito dalla firma dei trattati, rappresentano “la volontà di milioni di persone” che hanno esercitato “un diritto integrale”. “Kiev ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022) Mosca – “Ci sono 4 nuove regioni della, sonoper sempre. Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva”. Il presidente russo Vladimirsi esprime così nel discorso per sancire l’annessionedelle regioni dell’in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum. “Gli abitanti delle 4 regioni” – Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk – “diventano nostri cittadini”, spiegaparlando di fronte a deputati e senatori, esponenti del governo e delle elite, nella Sala di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino. Le annessioni, dice il presidente nel discorso seguito dfirma dei trattati, rappresentano “la volontà di milioni di persone” che hanno esercitato “un diritto integrale”. “Kiev ...

