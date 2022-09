Ucraina: Gb 'non riconoscerà mai' annessioni Russia (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Regno Unito "non accetterà mai" l'annessione da parte di Mosca delle quattro regioni ucraine in seguito ai referendum tenuti nei giorni scorsi. Lo ha detto la premier britannica Liz Truss accusando ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Regno Unito "non accetterà mai" l'annessione da parte di Mosca delle quattro regioni ucraine in seguito ai referendum tenuti nei giorni scorsi. Lo ha detto la premier britannica Liz Truss accusando ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha assicurato che l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo… - GiovaQuez : Santoro: 'Stiamo seguendo il conflitto in Ucraina secondo la logica militare che stanno imponendo gli Stati Uniti a… - ladyonorato : Venerdì il Donbass verrà formalmente annesso alla Russia. (Ma l’Ucraina non lo stava riconquistando?…) - RenzoCianchetti : RT @ComunistaRosso: Coraggio, cari ideologi della guerra in Ucraina a tutti i costi che parlate di pace in tuta mimetica accomodatevi, fate… - smilypapiking : RT @antonluca_cuoco: ve li ricordate quelli che cantavano 'bella ciao' nelle piazze ed in tv? poi quando è arrivato veramente l'invasore, n… -