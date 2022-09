Ucraina diretta, Putin: regioni annesse, pronti ai negoziati. Kiev: mai con lui (Di venerdì 30 settembre 2022) Le quattro repubbliche rappresentano il 15% del territorio. Putin: attacco all'Occidente ('un delirio') e agli Usa ('unici ad aver usato l'atomica'). Meloni: 'Visione neo imperialista di stampo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Le quattro repubbliche rappresentano il 15% del territorio.: attacco all'Occidente ('un delirio') e agli Usa ('unici ad aver usato l'atomica'). Meloni: 'Visione neo imperialista di stampo ...

sole24ore : ?? Ucraina. Putin, Kiev ora cessi il fuoco, siamo pronti ai negoziati. Regioni annesse nostre per sempre ? Tutti gl… - repubblica : Zelensky risponde a Putin: 'Mai trattative con la Russia finché c'è lui'. E chiede l'adesione dell'Ucraina alla Nato - stefaniaconti : In diretta Stoltberg: l'Ucraina ha diritto a riprendersi i territori Putin è pericoloso e sconsiderato Da oggi Russ… - Roberto55162936 : @Brucaliffo2384 @Benjo36888305 @gloquenzi Veramente no. Lui voleva tutta l'Ucraina. Un pezzo per annessione diretta… - matildesjt : RT @fscodeleo: Torna ???? Radio Ucraina?? @RadioRadicale ore 20.00 in diretta Ti aspettiamo con @zafesova, @A_Zanconato, @MarcoGiuli, @yaryn… -