Ucraina diretta, Putin a Kiev: regioni annesse, pronti ai negoziati. Kiev: mai con lui (Di venerdì 30 settembre 2022) Le 4 repubbliche rappresentano il 15% del territorio. Attacco all'Occidente ('un delirio') e agli Usa ('unici ad aver usato l'atomica'). Meloni: 'Visione neo imperialista di stampo sovietico'. Missili ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Le 4 repubbliche rappresentano il 15% del territorio. Attacco all'Occidente ('un delirio') e agli Usa ('unici ad aver usato l'atomica'). Meloni: 'Visione neo imperialista di stampo sovietico'. Missili ...

sole24ore : ?? Ucraina. Putin, Kiev ora cessi il fuoco, siamo pronti ai negoziati. Regioni annesse nostre per sempre ? Tutti gl… - Corriere : Putin non si ferma, Mosca annette le regioni ucraine sottoposte a referendum - foisfra1 : RT @fscodeleo: Torna ???? Radio Ucraina?? @RadioRadicale ore 20.00 in diretta Ti aspettiamo con @zafesova, @A_Zanconato, @MarcoGiuli, @yaryn… - amalaFCIM87 : @vsyelania41 Vorrei avessi ragione ma Finlandia è Svezia non sono in guerra diretta come Ucraina Non c'entra nulla - Kalmha : RT @fscodeleo: Torna ???? Radio Ucraina?? @RadioRadicale ore 20.00 in diretta Ti aspettiamo con @zafesova, @A_Zanconato, @MarcoGiuli, @yaryn… -