Ucraina | Biden | “Annessioni Russia fraudolente | nuove sanzioni”

(Adnkronos) – "Gli Stati Uniti condannano il fraudolento tentativo della Russia di annettersi oggi territorio sovrano ucraino. La Russia sta violando la legge internazionale, calpestando la carta dell'Onu e mostrando il suo disprezzo per tutte le nazioni pacifiche". Così Joe Biden reagisce all'annessione delle regioni ucraine proclamata oggi da Vladimir Putin. "Non sbagliamoci, queste azioni non hanno legittimità", ha affermato il presidente americano, aggiungendo che "in risposta ai falsi proclami russi di annessione, gli Stati Uniti, insieme ad alleati e partner, oggi stanno annunciando le nuove sanzioni". "sanzioni – ha proseguito – che imporranno un costo su individui ed entità, fuori e dentro la Russia, che forniscono sostegno economico e politico ai

