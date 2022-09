Tutti pazzi per Lucca Comics e gli autori dei graphic novel più belli del 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) Lucca Comics & Games 2022 sta arrivando: Tim Burton presenterà in anteprima europea la prima puntata di Mercoledì, la sua personale visione degli Addams - la bambina è interpretata da Jenna Ortega - su Netflix dal 23 novembre. Quindi grande attesa, confermata dalla richiesta di biglietti: il tetto è stato alzato da 55 mila ai 75 mila, al giorno. Per sapere cosa succederà dal 28 ottobre al 1° novembre intanto c'è già il podcast: Aspettando Lucca di Francesco Lancia e Federica Cacciola (sull'app di One Podcast e su e Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast) esce il giovedì. Nel corso della manifestazione si aggiungerà un daily con interviste agli autori di graphic novel e focus sugli eventi. Lucca Comics, ci si vede da ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 settembre 2022)& Gamessta arrivando: Tim Burton presenterà in anteprima europea la prima puntata di Mercoledì, la sua personale visione degli Addams - la bambina è interpretata da Jenna Ortega - su Netflix dal 23 novembre. Quindi grande attesa, confermata dalla richiesta di biglietti: il tetto è stato alzato da 55 mila ai 75 mila, al giorno. Per sapere cosa succederà dal 28 ottobre al 1° novembre intanto c'è già il podcast: Aspettandodi Francesco Lancia e Federica Cacciola (sull'app di One Podcast e su e Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast) esce il giovedì. Nel corso della manifestazione si aggiungerà un daily con interviste aglidie focus sugli eventi., ci si vede da ...

