Tutte le volte che Monica Bellucci ha incantato il red carpet (Di venerdì 30 settembre 2022) Diva internazionale e fashion icon, Monica Bellucci sa sempre come catturare l’attenzione sia sul red carpet che in passerella. Negli ultimi anni ha rafforzato il suo sodalizio con Dolce&Gabbana. Monica Bellucci compie 58 anni. Nell’arco della sua lunga carriera è stata scelta come attrice, modella e fashion icon, una diva a tutti gli effetti. Eppure, dopo una ponderata riflessione, l’attrice ha confessato di non sentirsi tanto diva, quanto piuttosto una donna come tante che si prende cura della sua famiglia. Al Corriere della Sera, in una recente intervista, ha spiegato di condurre una vita perfettamente normale, focalizzandosi sulle sue figlie. Crediti: AnsaE dire che sua figlia Deva al momento sta ricalcando proprio le sue orme lanciandosi sempre più nel fashion system. Monica ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Diva internazionale e fashion icon,sa sempre come catturare l’attenzione sia sul redche in passerella. Negli ultimi anni ha rafforzato il suo sodalizio con Dolce&Gabbana.compie 58 anni. Nell’arco della sua lunga carriera è stata scelta come attrice, modella e fashion icon, una diva a tutti gli effetti. Eppure, dopo una ponderata riflessione, l’attrice ha confessato di non sentirsi tanto diva, quanto piuttosto una donna come tante che si prende cura della sua famiglia. Al Corriere della Sera, in una recente intervista, ha spiegato di condurre una vita perfettamente normale, focalizzandosi sulle sue figlie. Crediti: AnsaE dire che sua figlia Deva al momento sta ricalcando proprio le sue orme lanciandosi sempre più nel fashion system....

