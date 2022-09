Turris: Padalino perde due pedine per il big match col Catanzaro (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Padalino, all’esito della seduta di rifinitura sostenuta questo pomeriggio dal gruppo al “Liguori”, per la gara Turris–Catanzaro, valida per la sesta giornata del campionato di serie C 2022-23, in programma domani, sabato 1° ottobre, con fischio d’inizio alle ore 17:30. Il tecnico dei corallini dovrà fare a meno di Santianiello, non ancora in condizione, e di Frascatore, fermato da una contrattura all’adduttore della coscia sinistra. All’appello mancheranno anche lo squalificato Contessa e gli indisponibili Ardizzone e Varutti. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Portieri: Donini, Fasolino, Perina.Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Manzi, Vitiello. Centrocampisti: Acquadro, Di Franco, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico, all’esito della seduta di rifinitura sostenuta questo pomeriggio dal gruppo al “Liguori”, per la gara, valida per la sesta giornata del campionato di serie C 2022-23, in programma domani, sabato 1° ottobre, con fischio d’inizio alle ore 17:30. Il tecnico dei corallini dovrà fare a meno di Santianiello, non ancora in condizione, e di Frascatore, fermato da una contrattura all’adduttore della coscia sinistra. All’appello mancheranno anche lo squalificato Contessa e gli indisponibili Ardizzone e Varutti. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Portieri: Donini, Fasolino, Perina.Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Manzi, Vitiello. Centrocampisti: Acquadro, Di Franco, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, ...

