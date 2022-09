Tumori: torna 'Frecciarosa', prevenzione cancro seno viaggia in treno (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - A ottobre torna 'Frecciarosa', il progetto di prevenzione del tumore al seno promosso dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo Fs Italiane e il patrocinio del ministero della Salute che prevede per tutto il mese visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali e nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale. Tra gli obiettivi dell'iniziativa quello di incentivare la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni. Tutto questo, tra l'altro, a pochi giorni dalle nuove raccomandazioni europee sull'implementazione degli screening oncologici e a fronte ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - A ottobre', il progetto didel tumore alpromosso dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo Fs Italiane e il patrocinio del ministero della Salute che prevede per tutto il mese visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali e nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale. Tra gli obiettivi dell'iniziativa quello di incentivare la cultura dellae favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni. Tutto questo, tra l'altro, a pochi giorni dalle nuove raccomandazioni europee sull'implementazione degli screening oncologici e a fronte ...

